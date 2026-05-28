◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーソフトバンク(5月28日、東京ドーム)巨人が6回に勝ち越しを許しました。巨人1点リードで先発・田中将大投手の後を受け、2番手としてマウンドに上がった赤星優志投手は6回、1アウト1塁の場面。今宮健太選手にレフトへはじき返されると、センター・キャベッジ選手とレフト・松本剛選手が打球を追いますが、お見合いのような形となり、打球は2人の間に落ちます。その間に1塁ランナーはホームへかえり同点