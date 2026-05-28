県は、「幸せ」を実現する新しい目標「SWGs」の達成を目指す宣言を発表しました。自治体としては全国で初めてだということです。「SWGs」はサステナブル・ウェルビーイング・ゴールズの略称で、2030年に期限を迎える「SDGs」に代わり人や社会の幸せの実現を目指す次の指針として注目されています。新田知事はきょう、実現に向けた宣言書に署名したうえで、・安心して暮らせる地域づくりや・産業や経済の成長促進などこ