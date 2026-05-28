梅雨を前に土砂災害に備えようと、県警の機動隊が土砂に埋まった建物から人を救出する訓練を行いました。訓練には、県警の機動隊員22人が参加しました。おととしの奥能登豪雨を踏まえ、大雨で地盤が緩んだ状態で地震が発生し、土砂が流れて建物を巻き込んだという想定で行われました。救助活動にはドローンが使われ、上空から被害状況を確認したあと、隊員らがショベルカーやシャベルを使って土砂を取り除いていました