女子シングルス2回戦でプレーする大坂なおみ＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン第5日は28日、パリのローランギャロスで行われ、シングルス2回戦で女子は第16シードの大坂なおみ（フリー）が2024年パリ五輪銀メダルで世界ランキング72位のドナ・ベキッチ（クロアチア）を7―6、6―4で下した。7年ぶりに進んだ3回戦で、第17シードのイバ・ヨビッチ（米国）と対戦する。男子は第1シードのヤニク・シナー（イタリア）