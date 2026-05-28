将棋の第６７期王位戦挑戦者決定戦が２８日、東京都渋谷区の将棋会館で行われ、伊藤匠二冠（２３）が羽生善治九段（５５）に９０手で勝ち、王位を保持する藤井聡太竜王（２３）への挑戦を決めた。羽生九段は通算獲得タイトル１００期への挑戦がかかっていたが、惜しくも逃した。互いに守りが薄い中で激しく攻め合う展開。難解な終盤戦で、伊藤二冠が競り勝った。羽生九段は今月１日に行われた棋聖戦挑戦者決定戦でも服部慎一郎