バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）が、大麻を所持していたとして逮捕されました。日本バレーボール協会の会見で、事件発覚の経緯や入手経路についても言及がありました。■「大変に遺憾」“大麻所持”バレー日本代表選手を逮捕バレーボール男子日本代表の“国際大会に向けたキックオフ会見”のはずでしたが…。28日午後3時すぎに明らかになったのは、日の丸を背負う“日本代表の逮捕”です。日本バレーボール協会