『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「コートにくるんで…バッグ窃盗か防犯カメラに一部始終」についてお伝えします。◇◇◇北海道釧路市の飲食店に設置された防犯カメラの映像。赤いドレスを着た人物は、イスの上に置かれたショルダーバッグに近づくと、バッグの上に素早くコートをかけました。しかしこのバッグは実は、別の従業員のものだといいます。自分の黒いバッグは、コートをかけたバッグの隣に置きま