米紙ニューヨーク・タイムズは、戦闘終結に向けた米国とイランの協議において、両国が原則合意に達したと報じた。合意案には、イラン側が高濃縮ウランの処分を約束することや、ホルムズ海峡を開放することが条件として盛り込まれており、これらを通じて戦闘を終結させる内容である。【写真】「俺は日本人も乗せたんだぞ」ラクダ乗りのおじさんが差し出したノートには…ただし、この合意にはまだ署名がなされておらず、最終的な