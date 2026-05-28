子どもが友だちを家に連れてくるようになると、気づかいが増えるものです。おやつを出すかどうか、出す場合はどんなものにするのか……。大人にとっては小さなことでも、子ども同士では思わぬトラブルに発展することもあるようです。今回ママスタコミュニティに寄せられたのは「子どもの友だちにおやつのことで文句を言われた」というママの投稿。親切心で出したおやつが、思わぬ展開になってしまったようです。『おやつにケーキを