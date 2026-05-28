先月、米沢市に住む７０代の女性から現金８００万円をだましとったとして、今月１２日、東京都に住む３９歳の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京都杉並区高円寺北３丁目に住む無職の男（３９）です。 警察によりますと、男は、氏名不詳者らと共謀し、今年３月２６日から先月７日までの間、氏名不詳者らが複数回にわたり、米沢市に住む７０代の女性の家に「山形県防災協会」や「災害復興支援公社」の職員を装