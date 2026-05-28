養殖されているフグが傷つけあわないように歯を切る＝歯切が下松市の笠戸島で28日から始まりました。下松市の笠戸島にある栽培漁業センターではきのう仕入れた長崎県産のトラフグの稚魚3500匹の歯切を28日と29日に実施します。歯切は稚魚が尾ビレを嚙み合うことで感染症になるのを防ぐほか養殖するためのいけすで使われている網を破って逃げないようにするために行います。人間の指を嚙みちぎってしまうほどの強