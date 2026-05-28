＜リゾートトラスト レディス 初日◇28日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞昨年、一昨年と2度の手術から復帰した植竹希望が3バーディ・1ボギーの「71」をマーク、今季最高のスタートとなる1アンダー・13位タイにつけた。開幕から予選落ちが続くなど、なかなか結果は出ていないが、「2度とも引退レベルの怪我だったので、プレーできるだけで楽しい」とゴルフができる喜びを感じている。≪写真≫「