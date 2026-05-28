イラン情勢の影響により、裾野の広い石油製品は、様々な業種に影響を与えています。愛知県一宮市にある創業約80年のクリーニング店。親子2人で経営しています。 【写真を見る】中東情勢の悪化で懸念される石油製品不足 ビニール･溶剤･燃料･ハンガーなど…「オイルショックと比べいまの方が酷い」愛知・一宮市の老舗クリーニング店 （おしゃれクリーニングホワイト 疋田久人さん）Q.一枚ずつ