◇プロ野球 交流戦 DeNA-オリックス(28日、横浜スタジアム)DeNAの京田陽太選手が逆転3ランを放ち、東克樹投手が大喜びです。東投手のワイルドピッチで得点を許したDeNAは7回、先頭の石上泰輝選手が2塁打を放つと、1アウトから東投手に代わって代打の宮粼敏郎選手が四球を選び、1アウト1・2塁のチャンスを作ります。すると代打・京田選手がフルカウントからオリックスの吉田輝星投手が6球目に投じられたフォークをすくい上げ