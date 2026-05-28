お笑いタレントのイモトアヤコ（40）が27日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）に出演。「この世で一番嫌いな作業」を明かした。リスナーからやってほしい企画として「イモトが“これキツいよね、やりたくないよね”と思うもの」という意見が寄せられ、イモトは「自分の中の“あるある”で言うと、標高4000メートル以上での、朝起きた時の寝袋を詰め込む作業。これ、超嫌なのよ」と語った。日