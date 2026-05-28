24日、歌手・タレントの中川翔子さんが、双子出産後初のコミックエッセイ『しょこたんの子育てクエスト ママLV.1』（宝島社）の発売記念イベントに登壇。TBSはトークショーの後、中川さんに独自インタビューを行い、最近の子育てエピソードから出産を経験して起こった自身の価値観の変化などを語ってもらいました。【写真を見る】独自【 中川翔子 】「きっかけは母子手帳」 双子の子育て絵日記誕生秘話 「夢も諦めないで、キャ