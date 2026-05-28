診察の予約を患者の都合で取りやめた際、医療機関は来月から条件付きでキャンセル料を請求できるようになります。厚生労働省は一部で誤解が広がっていることから、通知を出し直す方針です。厚労省によりますと、医療機関を予約した患者が直前にキャンセルすることで、診察の準備にかかったコストが無駄になることから、医療機関は来月から、患者の都合で取りやめた際、条件付きでキャンセル料を請求できるようになります。キャンセ