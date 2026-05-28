佐藤駿一郎容疑者の逮捕を受け、謝罪する日本バレーボール協会の国分裕之専務理事＝28日午後、東京都北区の味の素ナショナルトレーニングセンター五輪切符を懸けた戦いの始まりを宣言するはずの場が、謝罪会見に一変した。バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたことを受け、日本協会は28日に東京都北区で記者会見し、国分裕之専務理事は「スタートの日にこのような形にな