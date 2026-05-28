ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、5月28日の放送にノンフィクション作家の常井健一が出演。今年1月に結党した中道改革連合がいまどうなっているか、どういった印象を受けているのか、解説を展開した。 長野智子「ニュースを毎日、お伝えしていると、立憲民主党と中道