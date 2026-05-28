愛知県春日井市で84歳の母親の頭を殴って大けがを負わせ、現金およそ10万円を奪ったとして56歳の息子が逮捕されました。 【写真を見る】84歳母親の頭を殴り10万円奪った疑い56歳息子が警察に出頭し逮捕金銭トラブルが背景か愛知・春日井市 逮捕されたのは、住居・職業不詳川口和彦容疑者56歳です。警察によりますと、川口容疑者はおととい、愛知県春日井市の住宅で、84歳の母親の頭を殴って頭の骨を折るなどの大けがを負わ