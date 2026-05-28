悪影響が出なければいいが…。日本バレーボール協会（ＪＶＡ）は２８日、男子日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された件を受け、都内で説明会を開催。国分裕之専務理事は「非常に重く受け止めている」と頭を下げた。日本代表に激震が走った。６月開幕のネーションズリーグ（ＶＮＬ）を前に都内で合宿中。ＪＶＡによると、佐藤は２７日に宣材写真の撮影後、チームメート数人とパチンコ店