【その他の画像・動画等を元記事で観る】数々の人気アニメ作品や話題の舞台にて活躍中の入野自由が、2026年月8日26日にミニアルバム『HUMOR』のリリースと、同週8月29日(土)に「入野自由 納涼祭2026」を開催することが決定した。本情報は、27日開催の「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026」羽田公演内で発表された。ミニアルバム『HUMOR』は、「IRINO MIYU LIVE TOUR 2026」で初披露したスージー（ゴホウビ）提供曲「わからない」、「ABEMA