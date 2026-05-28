自動運転で走行可能な次世代スローモビリティ。28日、鹿児島市で試乗会が開かれました。 （記者）「まるでベンチのようなこちらの乗り物、自動で走行することができます」 参加者が試乗したのは、3人乗りの次世代スローモビリティです。大学のベンチャー企業が開発し、現在、価格は非公表。動力は電気で、1回の充電で丸2日間走ることができます。 （記者）「ゆったりとしたスピードで」 （東大輔