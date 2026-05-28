熱戦が続く鹿児島県高校総体。28日は飛込が行われました。落下時間は、およそ2秒。その一瞬にかける高校生の姿がありました。 高さ10mから飛び込む、高飛び込み。今年は、鳳凰高校3年の久保彪選手1人での出場となりました。 （鹿児島ダイビングクラブ・坂之上卓コーチ）「小学2年生のころからずっと教えていて、もう高校最後の年に。あっという間」 10年間、クラブチームで練習を積んできた久保選手。去年、イン