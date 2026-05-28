季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナー。 今回は霧島連山のミヤマキリシマです。晴れた日のミヤマキリシマも確かに鮮やかできれいですが、今回は潤いのあるミヤマキリシマを求めて霧の日に出かけてきました。 鮮やかな色のミヤマキリシマ。霧島連山の鹿ヶ原です。 晴れていた高千穂河原から歩くこと15分ぐらいですが、鹿ヶ原は霧雨が降っていました。 濃いピンクや、なかには白っ