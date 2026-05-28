鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」が、電気系統の不具合で28日、終日欠航となりました。 「フェリー屋久島2」は、鹿児島と屋久島を1日1往復結んでいます。 運航する折田汽船によりますと、フェリー内部の電気系統に不具合が見つかったため、28日は終日欠航を決めたということです。 屋久島に行く予定だったフランス人観光客は… （フランス人観光客）「とても悲しい。けど大丈夫」（Ｑあすの予定