県が計画するスポーツ・コンベンションセンターの整備について、事業費を抑えるため県に専門的なアドバイスをする事業者の最優秀提案者に県内企業を含む共同企業体が選ばれました。 県は鹿児島市のドルフィンポート跡地にスポーツ・コンベンションセンターの整備を計画していますが、488億円にも膨らむとされる事業費が課題です。 県は先週、設計段階からコストや工程管理などで専門的なアドバ