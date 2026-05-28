アメリカとイスラエルがイランへの攻撃を始めてからきょう28日で3か月となりましたが、戦闘終結への見通しは立たないままです。 「在庫が底をついてしまう」。石油製品の生産が不安定な中、鹿児島県内企業への影響はさらに深刻になっています。 （記者）「車に欠かせないこちらのエンジンオイル。この店では在庫が不足する不安を抱えている」 中古車を販売する鹿児島市宇宿の「ガレージクロスロード」です。