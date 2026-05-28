ロンドン午前、ドル安圏でもみ合い、このあと一連の米経済統計発表＝ロンドン為替 ロンドン午前は、ドル安圏でのもみ合いとなっている。東京市場では米国とイランとの報復攻撃の応酬による中東情勢に緊迫化を受けてドル買いが先行したが、その後は「イランとパキスタンの首脳が戦争終結に向けた外交努力を協議した」との報道もあってドル売りに転じた。 ドル円は159.65付近を高値に、ロンドン時間には159.38付近まで反落