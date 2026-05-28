アイドルグループ・℃―ｕｔｅの元メンバーで歌手の鈴木愛理が、「夢みたいなこと」が起きたと報告した。２８日までにインスタグラムで「映画『ミニオンズ＆モンスターズ』デビー役 日本語吹替を担当させていただきます」と報告し「まさかわたしが！ミニオンズの世界に参加させていただける日が来るなんて！！！今日の報告会見でもお話しさせていただきましたが、オーディションの合格報告をいただいたのは誕生日の翌日でした