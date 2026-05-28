◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人が痛恨の連係ミスから一挙逆転を許した。４―３で迎えた６回。先発・田中将に代わり、赤星がマウンドへ。１死から山本祐にヒットを許すと、続く今宮の飛球は左中間へ。中堅・キャベッジがやや前方に出て捕球するかと思われたが、視界に左翼手・松本が入ってか、両者が譲るように“お見合い”。白球が左中間を転々とする間に一塁走者が一気に生