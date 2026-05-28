おうちでできる！大人のツナマヨにぎり ツナマヨおにぎりは、コンビニエンスストアのお弁当売り場で不動の人気を誇る存在。お家おにぎりにもツナマヨを入れる！という方も多いのではないでしょうか。今回は王道のツナマヨが大好きな方にもおすすめしたい「大人のツナマヨ」レシピをご紹介します。ほんの少し工夫するだけで、大人の味わいになりますよ。 ピリ辛、和風アレンジも 食べるラー油やキムチでピリ辛に、また昆布やゆず