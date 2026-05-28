モーニング娘。'26は28日、公式YouTubeチャンネルを更新。新メンバーに石川 華望（12）が決定したと発表した。【動画】初々しいインタビュも…メンバー発表の模様石川は5月に行われた公開実力診断テストで、ベストパーフォーマンス賞を受賞。研修生期間を経て加入が決まった。動画内で石川はリーダーの野中美希から「モーニング娘。への加入が決定しました」とサプライズで告げられた。石川は突然の報告に一時、言葉を失うも「