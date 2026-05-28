2024年度に県内で認知されたいじめの件数は全体で2951件で、今の調査方法となって2番目の多さでした。これは、きょう開かれた県いじめ問題対策連絡会議で示されたものです。2024年度に県内で認知されたいじめの件数は全体で2951件で、2006年度に今の形で調査が始まって以降、最多だった2023年度に次ぐ多さとなっています。このうち、小学校の件数が2056件と7割を占めていて、県教育委員会は、認知が浸透してきたためとしています。