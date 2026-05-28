元テレビ朝日のアナウンサーで、バラエティーなどで活躍する女性アナウンサーの先駆け的存在の南美希子さん。数カ月遅れで誕生日を祝ってもらったことを２７日、自身のＳＮＳで明かした。聖心女子大学（国語国文学科）３年生の時にテレ朝のアナウンサー試験に合格し、１９７７年に入社。「ＯＨ！エルくらぶ」などを担当した。同期に古舘伊知郎がいる。８６年に退社し、フリーに転身。バラエティや音楽番組など幅広く活躍した。