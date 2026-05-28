武道キャスタースタジオには気象予報士の平島さんです。気象庁は新しい防災気象情報の提供をきょう午後に始め、あすから本格運用します。平島気象予報士きょうは、新しい防災気象情報が出た際に、どのように行動すればいいのか詳しくお伝えします。新しい防災気象情報の大きな特徴は、4つの災害について「レベルの数字」と「警報などの名称」を組み合わせて発表することです。まず「警戒レベル2」です。気象庁から「レベル2