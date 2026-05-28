◇交流戦オリックス1-3DeNA（2026年5月28日横浜スタジアム）オリックス・吉田が、痛恨の一発を浴びた。6回無失点と好投の先発・エスピノーザの後をうけて、1点リードの7回から登板。だが先頭の石上に左中間への二塁打を浴びるなど、1死一、二塁を招く。代打・京田にフルカウントからフォークを捉えられ、右翼への逆転3ランを献上した。吉田は昨年3月に右肘のトミー・ジョン手術を受けてから、この日が1軍では初めて2日