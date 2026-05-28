同居する妻に暴行し、けがをさせたとして、三重県警鈴鹿署は28日、ラグビーリーグワン1部の三重のLOトレヴァ・ホゼア＝ホゼア・トレバー・トゥオロ・チャールズ＝容疑者（26）を傷害の疑いで逮捕した。逮捕容疑は25日午後4時半ごろ、妻（28）を押し倒し、馬乗りになって両腕や胸をつかむなどし首や胸などに打撲の軽傷を負わせたとしている。調べに「胸ぐらをつかんでベッドに押し倒したが、馬乗りにはなっていない」などと容疑