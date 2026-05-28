映画「君のクイズ」の公開後「検証」舞台あいさつが２８日、都内で行われ、吉野耕平監督とともに、主演の中村倫也（３９）が登壇した。イベントでは共演の神木隆之介から音声での質問が。「今のお気持ちをご自身の一番得意なものまねで感想をいってほしいです。あなたたちの答えをお待ちしております」とリクエストされ、中村は「うるさいわ！本当に困った子だよ〜」と嘆いて笑わせた。中村は椅子から立ち上がると、「ご清聴