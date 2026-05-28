タレントでモデルのマギーが28日、世界ラリー選手権（WRC）ラリージャパンの中継に出演。ラリージャパンでは初めて名古屋城周辺で行われたセレモニーとなったが、中継ではマギーが人力車に乗るシーンがあり、ファンから反響が寄せられた。【映像】人力車に乗る優雅な姿（別カットあり）この日、現地から生中継されたオープニングセレモニーのリポートに出演したマギー。青と白のチェック柄の衣装に身を包んだマギーは、笑顔で