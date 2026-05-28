ドトールは、2026年5月29日と30日に「感謝デー」を開催します。コーヒー豆のまとめ買いもお得ドトールが毎月実施している「感謝デー」、5月は29日と30日に開催されます。対象日には、コーヒー豆をはじめ、ドリップカフェやリキッドコーヒーなどが10％オフで購入できます。なお、コーヒー豆（200g）をまとめて購入するとお得になるキャンペーンも実施。2袋で4％オフ、3袋で6％オフになります。ギフトなど一部対象外の商品もあります