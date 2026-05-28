さまざまな都市伝説に独自のアプローチで迫り、チャンネル登録者250万人を誇るYouTuber・ナオキマンがMCを務めるABEMAの人気番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』。3回のパイロット版を経て昨年5月にレギュラー化されると、今年5月には早くもseason3を迎え、ますます話題を集めている。 （関連：【画像あり】怪奇ユニット・都市ボーイズのはやせやすひろとも親交がある生駒里奈） そのseason3