少子化などの影響で学生の確保が難しくなったとして、運営する学校法人が公立化を要望している岡山県津山市の私立「美作大学」についてです。津山市長と地域団体の代表が存続について議論する懇談会が開かれました。 【写真を見る】公立化が議論されている私立「美作大学」の存続について考える懇談会地域全体で答えを探す【岡山】 初開催となる懇談会には、津山市の青年会議所など、まちづくりに関わる団体の代表6人が参加し