今年2月に創部し、岡山を拠点に活動する社会人野球チーム「三協クリエイト硬式野球部」には、かつてプロ野球のドラフト1位に指名された選手も入団。 【画像を見る】「おかわりくん3世」2023年まで楽天・中日でプレーしたあの選手もいる「三協クリエイト硬式野球部」 創部1年目での都市対抗野球大会出場を目指して、練習に熱が入っています。 今年2月に創部したばかりドラ1選手も入団 山あいにあるグラウンドに打