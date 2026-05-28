森きいこの小説『血道』が、5月28日に新潮文庫nexより刊行された。あわせて、漫画家・えなかあきひによるコミカライズが2027年に連載開始予定であることも発表された。 【写真】『メイドのベル』を手がけた漫画家・えなかあきひによるコミカライズ化決定 本作は、noteとTALESが共同主催する日本最大級の創作コンテスト「創作大賞2024」において、新潮文庫nex賞を受賞した作品。創作大賞はこれまで累計17万3387作品の応募があ