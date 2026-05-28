今年2月に創部し、岡山を拠点に活動する社会人野球チーム「三協クリエイト硬式野球部」には、かつてプロ野球のドラフト1位に指名された選手も入団。創部1年目での都市対抗野球大会出場を目指して練習に熱が入っています。 【画像を見る】「おかわりくん3世」2023年まで楽天・中日でプレーしたあの選手もいる「三協クリエイト硬式野球部」 プロ経験者3人を含む個性的な顔ぶれがそろう チームは、プロの経験者3