Cocomiが愛犬・アムとビビとのスリーショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【写真】Cocomi、愛犬のお出迎えにほっこり） Cocomiは「先日、撮影帰りにあむとびびが迎えに来てくれました。」と綴り、アム、ビビとそれぞれ戯れる一連のショットを公開。顎の下を撫でたり、ハイタッチをしたりと仲良しな様子が伝わってくる。 沖縄や北海道での旅の様子をVlog風に動画でまとめるなど、自由なスタイルでSNS