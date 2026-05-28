モデルのせきぐちりさ（21）が5月23日、一般ユーザーの投稿を引用する形でXを更新。ヤクルト戦を観戦したときの出来事を振り返った。 橋下徹氏、阿部前監督辞任に断言「違うと思う」“過剰な社会的制裁”に「なんかモヤモヤ」「何重にも苦しむよ」 一般ユーザーがヤクルト戦中継を視聴し「キャッツアイダンスの時に抜かれた女の子すごい綺麗だった…」と投稿。するとせきぐち本人が「家族がヤク