元スペイン代表で、元ヴィッセル神戸所属のアンドレス・イニエスタ（42）が5月24日、Instagramを更新。神戸で過ごした日々を振り返った。 【画像】久保建英の“超ショート丈”パンツにチーム公式SNSもツッコミ「センスいいw」「鈴木優磨専用では？」と反響 「神戸で過ごした初日のことは、決して忘れません」と投稿されたのは、イニエスタがヴィッセル神戸のユニフォームを持ってほほ笑む写真。「いつ