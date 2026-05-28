古くはサイ・ヤング、ノーラン・ライアン、ランディ・ジョンソン、最近ではジャスティン・バーランダーなど、メジャー屈指の名投手は「奪三振王」の称号も勝ち取っている。日本人投手はどうか？最多奪三振のタイトルに輝いた日本人投手は2名、野茂英雄（1995、2001）とダルビッシュ有（2013）が栄誉に輝いている。通算1,000奪三振と大きな区切りが間もなくの日本人投手もいる。今回は日本人投手のメジャ